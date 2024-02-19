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        Haberler Gündem Politika MHP aday listelerini YSK'ya sundu - Son dakika haberi

        MHP yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:36
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        MHP aday listelerini YSK'ya sundu
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.

        Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.

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