MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Fatih Çetinkaya ile ilgili detaylar...

FATİH ÇETİNKAYA KİMDİR?

İşte Fatih Çetinkaya'nın basınla paylaştığı özgeçmişi:

1979 yılında Devlet Demir Yolları işçisi bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim.

1993 yılında Afyon Merkez Ortaokulu’ndan,1996 yılında Afyon Lisesi’nden mezun oldum. Lisans eğitimimi 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayarak iş hayatına atıldım.

Afyonkarahisar’da Yonca Yem adlı şirkette çeşitli kademelerde 2009 yılına kadar görev yaptım. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Milliyetçi Hareket Partisi’nden, halkımın büyük teveccühüyle, 29 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından birisi olmak gururuyla Bozhüyük Belediye Başkanı olarak seçildim.

Evli ve üç çocuk babasıyım. 2010 yılında girdiğim Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nı başarıyla kazanarak, Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı “KENT YÖNETİMİ” Bölümü’nde Yüksek Lisans (Master) eğitimime başladım. Aldığım eğitime belediye başkanlığı tecrübemi de ekleyerek birçok başarılı çalışmaya imza attım.

Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu, kırsal ve yerel kalkınma projeleri, sosyo-ekonomik planlar, yerel yönetimlerin sorunları ve çözümleri konularında çeşitli dergi, gazete ve haber sitelerinde makaleler yazdım. Konuyla ilgili birçok tv programına katılarak birikimlerimi milletimizle paylaştım. Yerel yönetimler üzerine birçok seminer ve eğitim çalışmasına katıldım.

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