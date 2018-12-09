MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bilecik Belediye Başkan adayı Akın Atakan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Bilecik Belediye Başkan adayı Akın Atakan kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Akın Atakan ile ilgili detaylar...

AKIN ATAKAN KİMDİR?

İşte Akın Atakan'ın kendi ifadeleri ile özgeçmişi:

1969 yılında Uşak’ta dünyaya geldim. İlk Ortaokulu Uşak’ta tamamladım. Lise tahsilimi 1987 yılında Ankara Jandarma Astsubay Hazırlama Okulunda tamamladım.1992 yılında Jandarma Genel Komutanlığı adına öğrenim gördüğüm Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünü bitirdim. Aynı yıl kendi mezun olduğum okulda öğretmen Teğmen olarak göreve başladım.1992-97 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı’nda akademisyen olarak görev yaptım.1997 yılı atamalarında Konya Jandarma Bölge Komutanlığı’nda başlayan kıta görevim Bilecik 2’inci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 2014 yılına kadar devam etti.Bu süre zarfında Selçuk Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisans yaptım. 2014 yılı Ocak ayında en son görev yerim olan Bilecik’te Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Yarbay rütbesinde emekli oldum.

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