MHP kongresinden notlar 0:00 / 0:00

MHP Kongresi'nin mesajlarını, kararlılığını ve başarısını etkileyen en önemli unsur ise bir önceki güne yetiştirilen, HDP'ye kapatma davası açılmasıydı. Kongrede tek aday olan Devlet Bahçeli, 1277 delegenin oyuyla 10. kez Genel Başkanlığa seçilirken, iki Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ile Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MYK listesinde yer bulamadı.

75 üyeli MYK'nın 39'u yerini korurken, 36 yeni isim Merkez Yönetim Kurulu'na girdi. MHP'nin son dönem politikalarında etkili olan çekirdek/kurmay kadro parti yönetiminde yerini korudu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne denk gelen Kongrede Merkez Disiplin Kurulunda 4 isim değişti. İki Genel Başkan Yardımcısı'nın dışında Ruhsar Demirel, Sefer Aycan ve Zühal Topcu da yeni oluşturulan MYK'da yer bulamadı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda 10 kadın üye görev yaparken, yeni dönemde bu sayı 5'e düşürüldü. Nevin Taşlıçay, Nur Tuğba Aktay ve Deniz Depboylu MYK'daki yerlerini korurken; Pelin Yılık ve Filiz Kılıç, Kurul'un yeni üyeleri oldu.

STRATEJİK ÖNCELİK

Türkiye'nin yeni stratejisinin, "jeopolitik önceliğine yönelmesi" olduğunu belirten Bahçeli, Çift Başlı Selçuklu Kartalı'nı örnek gösterdi. Bahçeli, S-400'ler konusundaki kararlılığı tekrar vurgularken, Türkiye'nin yönünün batı olduğuna dikkat çekti ancak denge politikasının önemine vurgu yaptı. Bahçeli, "Ya doğu, ya batı kararsızlığı arasında sıkışıp kalmayız" dedi.

Muhyi'nin Zahid Bizi Tan Eyleme eserinden dizeler okuyan Bahçeli, "Sayılmayız saymak ile kırılmayız kırmak ile... Çünkü biz Cumhur İttifakıyız" vurgusunu yaptı; "Kızıl Elma'ya Ya Allah-Bismillah" diyen Bahçeli'nin konuşmasından dikkat çeken bazı unsurlar şunlar:

- HDP'nin açılmamak üzere kapatılması namus görevidir.

- Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir; adalet değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır.

- Cumhur İttifakı, yalana karşı doğruluğun, sahteliğe karşı sadakatin, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır.

- Seçim 2023'te olacak, adayımız Erdoğan'dır.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifleri beyhudedir; Parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kararlılıkla devam etmektedir; eksikleri varsa giderilecektir.

- Ülkede demokrasi yok diyen külahıma anlatsın. Ülkemizde hiçbir zaman diktatör, despotizm çıkmadı.

"10 MİLYON İŞSİZ YALANDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK ve FETÖ ile mücadele etme, devletin bekasını ve milli birliği koruma konusunda MHP'nin üstlendiği misyona vurgu yaparken, CHP'yi ve İYİ Parti'yi eleştirdi. CHP'nin 10 milyon işsiz rakamının yalan olduğunu söyleyen Bahçeli, TÜİK'in güncellediği işsizlik rakamlarının bu seviyeye ulaştığını dikkatinden kaçırmış oldu. "Garip gurebanın partisi" iddiasında olan MHP'nin önümüzdeki süreçte ittifakın ruhunu koruyup, beka tehditleriyle mücadele ederken aynı zamanda toplumun ve tabanının bu konudaki sesine ve taleplerine kulak vermesi gerekecek gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde Andımızın okullarda tekrar okutulması önemli bir siyasi hedef ancak vatandaşa, "En temel probleminiz nedir?" diye sorulduğunda, "Ekonomi ve işsizlik" başı çekiyor. MHP, siyasi desteği artırmak istiyorsa geniş kitlelerin temel sorunları için de öneride bulunmak, çözüm üretmek, bazen de eleştiri getirmek zorunda. Hükümet ortağı olmasa da İttifak ortağı...