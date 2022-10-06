MHP'li Yıldız'dan dezenformasyon yasası açıklaması 0:00 / 0:00

Muhalefet ile iktidarı karşı karşıya getiren Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın Meclis'te görüşmeleri sürüyor.

Tartışmalara neden olan madde ise, kamu düzenini alenen bozmaya dönük yalan bir haberi yayanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası öngören madde.

Habertürk'e konuşan ve yasayı hazırlayan isimlerden birisi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "29. Madde'nin bir virgülü dahi değişmez, değişecek bir şey yok, muhalefet itiraz edebilir. Namuslu haber yapan, terörle iltisaklı, toplum düzenini bozmayacak yayın yapanların bu kanundan korkmasına gerek yok. Haber verme sınırını aşmayan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz. Suçun oluşması için özel kasıt olacak, ortada yalan haber olacak, bu yalan haber kamu barışını bozmaya elverişli olacak ve bunu bilerek yayacaksın. Bu dördü bir araya gelmeden bu suç oluşmaz" dedi.

YILDIZ: "GAZETECİLERİ İÇERİ ATACAKLAR" DEMEK BİLGİSİZLİK

Almanya dahil birçok ülke modelini incelediklerini belirten Yıldız, "Ceza hukuku konusunda anlamlı üç cümleyi arka arkaya söyleyemeyecek insanların bu yasayı bilmeden eleştirmesini hayretle izliyorum. Kamu barışına karşı işlenen suçlar kanununun 214, 215, 216 ve 2017 maddelerinde düzenleniyor. Tüm bunların müşterek hükümleri TCK 218'de var. Orada diyor ki haber verme sınırını aşmayan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz net, bu kanun orada dururken 'gazetecileri içeri atacaklar' demek bilgisizlik." ifadelerini kullandı.

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