MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz. Ülkemize gönül verdik. Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin dünyada yaşananları kavramak ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu gelecekle buluşturuyor.

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İlkelerimizden ödün vermedik irademizden şaşmadık. Ülkü ve ülke sevdamızı asla bahis konusu yapmadık. Milletimizle aynı hizada durduk. Hülasa millet biziz biz milletiz dedik.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayda genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerlerle seçime girdim itirafı gecikmiş bir açıklamadır. Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır.

Kurultayda terörist başını selamlamaları PKK'yı selamlamaktır. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, Osman Kavala suçludur, Soros'çudur ve cezasını çekecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Bir halkın imhasına göz yumamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayıştır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. İsrail'e nefret ve lanet yağmaktadır. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan yine abluka altındadır. Hastaneler, çocuk parkları bombalanmaktadır. Silahlar derhal susmalı ve ateşkes sağlanmalıdır. Kalıcı barış için yarın bile geçtir. "