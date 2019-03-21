MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimler çerçevesinde Tokat'ta düzenlenen mitingde konuştu. Tokatlıların Nevruz Bahar Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, bayramın birliği, dirliği, barışı ve uyanışı sembolize eden bir gün olduğunu belirtti ve bugünü sabote eden çevrelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.



İşte Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları...

Tokatlı her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Doğrunun ve hakkaniyetin yanında durmuştur. 31 Mart mahalli idareler seçimine birbirinden değerli adaylarımızla katılacağız. Tokat'ın yükselişi için elimizi taşın altına koyacağız. Tokat'ın hak ettiği, layık olduğu muhkem ve muteber seviyelere çıkaracağız. İradeniz irademizdir, istikbaliniz emin ve ehil ellere emanettir. Bugüne kadar Tokat'a hizmet eden her kardeşimize müteşekkiriz. Tokat için taş üstüne taş koyandır herkesten Allah razı olsun. Hizmet ve eserleri inkar etmeyiz. Tokat için çarpan yürekleri yok sayamayız. Çamlıbel beldemizin ilçe yapılması emelimizdir. Tokatlı köylümüzün sulama sorununu yakından takip ediyoruz.

"HELALLEŞMEYE HAZIR OLDUĞUM İP'Lİ KARDEŞLERİM DESTEK VERECEK"



Aklımızda hep Türkiye, gönlümüzde Tokat bulunmaktadır. Diliyoruz ki, Tokat büyüsün, kalkınsın, zenginleşsin. Tokat Cumhur İttifakı kapsamında olmasa da AK Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlâki ölçülere uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, Türkiye'nin parlak geleceğiyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerim ümit ediyorum ki, bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğum İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadeleye destek olacaktır. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız.

"NEVRUZ BAHAR BAYRAMI BARIŞI VE UYANIŞI SEMBOLİZE EDER"

Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar, zillete düşen çıkar birliği kursunlar. Bizim duruşumuz, kardeşimiz alayına yetecek, diz çöktürecektir. Bölünmede huzur yoktur, kutuplaşmada umut yoktur. Bir olalım, diri olalım, güçlü olalım, birlikte Tokat olalım. 31 Mart'ta üç hilalin altında toplanacak mısınız? Sizlerle övünüyorum, Tokat'la gurur duyuyorum. Bu evetler Tokat'ın güvencesidir. Bugün 21 Mart Türkün bayramıdır. Nevruz birliği, dirliği, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Bugün de en büyük dileğim milli bekamızın sonsuza kadar var olmasıdır. Bu gerçeğin ışığında tarihi, coğrafyası, şiiri ve şarkısı, gelenek ve görenekleriyle Türklüğün bayramını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

"MİLLİ BEKAYA İNANMAYANLARLA 31 MART'TA HESAPLAŞACAĞIZ"

Nevruz ruhuna aykırı bir şekilde gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine fırsat verilmemelidir. Toplumsal birliğimizi güçlendiren bu kültürel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Nevruz'un barış ve kardeşlik duygularımızı, milli değerlerimize bağlılığını arttırmasını diliyor Tokatlı kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Nevruz'u kundaklamayı hedefleyenler, kırık dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan odaklar Türk milletine düşmandır. Milli bekaya inanmayan, mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız.

"CHP GENEL BAŞKANI YİNE BALTAYI TAŞA VURMUŞTUR"

Milli beka şaka değildir, varoluşumuzun kaynağıdır, bekamız yoksa vatanımız, geleceğimiz yoktur. Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil,bir haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı baltayı yine taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe, kötü niyete, saptırmaya bakın. Hala Viyana, Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler.Biz de bu zalimleri unutmadık, bu haçlı kafilesini hafızamızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları bundandır. Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar. Bu nedenle PYD-YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında kolluyorlar.

"CHP GENEL BAŞKANI PKK'LILARI MECLİS ÜYELİĞİNE HAZIRLIYOR"

Bunlar Malazgirt'teki asaleti tanımazlar, Hacı Bayram'ın izinden yürümez. Akşemsettin, Mevlana, Pir Sultan'dan, Hacı Bektaş'tan habeleri yoktur. İşleri güçleri yalandır, kandırmadık. Kaos dendi mi yüzleri güler, ekonomik sorunlarda bayram ederler. Zillet ittifakı Türkiye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor. CHP Genel Başkanı, YPG'ye terör örgütü diyemiyor. Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. HDP'nin çürümüş bir eş başkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına ayar veriyor. Seçilirlerse bunun HDP'nin desteğiyle gerçekleşeceğini söylüyor.

"HAİNLER DARBE VURMAK İÇİN AÇIĞIMIZI KOLLUYORLAR"

Tokat zilletin bağrına saplanan milli hançerdir. İhaneti boğacak inanmışlıktır. Tokat'ın sabrını kimse yanlışa yormasın. Metanetini ve sağduyusunu hiç kimse değerlendirmesin. Dün Çanakkale'yi geçemediler bugün de Tokat'ı geçemeyecekler. Mütecaviz emeller ağır bir tehdit döngüsü ortaya çıkarmıştır. Hiyanet yine fazla mesai yapıyor. Hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. Bunların karşısında Cumhur İttifakı diyoruz. İşbirlikçilere, devşirmelere karşı Cumhur İttifakı diyoruz.