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Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
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Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli "Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır" dedi

MHP lideri Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
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DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür. Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür" dedi.

Türkiye'nin tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrette olduğunu kaydeden Bahçeli, "Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat' sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis edilmiştir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır. Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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