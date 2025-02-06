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        Haberler Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

        MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

        MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının başarılı bir şekilde değiştirildiği ve tıbbi durumunun son derece iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:16
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        Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi
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        MHP Genel Merkezi Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

        MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

        "TIBBİ DURUMU SON DERECE İYİ"

        Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.

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