MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli "Seçimlerin tüm siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum." dedi.