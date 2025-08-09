Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' buluşması Erzurum'da başladı | Son dakika haberleri

        MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' buluşması Erzurum'da başladı

        MHP'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" başlığıyla düzenlediği Terörsüz Türkiye buluşmaları Erzurum'da başladı. Buluşmalar 81 ilde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 14:23 Güncelleme: 09.08.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' buluşması Erzurum'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenleyeceği "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkini Erzurum’da yapıyor.

        Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın başta olmak üzere MHP’nin kurmayları katıldı. Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsayan program yoğun bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

        "9 BÖLGEDE 81 İLİ KAPSAYACAK"

        MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulanarak şöyle denildi, "Kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecektir"

        "VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ KAYDA GEÇİRİLECEK"

        MHP tarafından milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceği bu buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmayı, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermeyi, parti politikalarını, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmayı, vatandaşların beklentilerini kayda geçirmeyi, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmeyi, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmayı, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmayı, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası