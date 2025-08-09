MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' buluşması Erzurum'da başladı

Milliyetçi Hareket Partisi, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenleyeceği "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkini Erzurum’da yapıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın başta olmak üzere MHP’nin kurmayları katıldı. Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsayan program yoğun bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

"9 BÖLGEDE 81 İLİ KAPSAYACAK"

MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulanarak şöyle denildi, "Kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecektir"