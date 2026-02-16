MHP’li Feti Yıldız’dan “Komisyon” açıklaması: Üniter yapı ve laik Cumhuriyet tartışma dışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin yapılan spekülasyonlara yanıt vererek, komisyonun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir misyonu olmadığını vurguladı.

"TARTIŞMA YAPILMAYACAK ORTAK DEĞERLER"

Yıldız, sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajında, “Komisyonun […] dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur” ifadelerini kullandı. Yıldız, Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkelerinin “üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerler” olduğunu belirtti.

"TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZUR"

Açıklamasında, komisyon kapsamında hazırlanan çerçeve metnin amacına da değinen Yıldız, metnin “milletin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan” bir anlayışla oluşturulduğunu söyledi. Sürecin, “toplumsal barış ve huzur” hedefiyle, “terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden” yürütüldüğünü ifade etti.