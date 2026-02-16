Canlı
        MHP'li Feti Yıldız'dan "Komisyon" açıklaması: Üniter yapı ve laik Cumhuriyet tartışma dışı

        MHP’li Feti Yıldız’dan “Komisyon” açıklaması: Üniter yapı ve laik Cumhuriyet tartışma dışı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun devletin kuruluş felsefesini ve anayasal ilkeleri dönüştürme yetkisi olmadığını vurgulayarak, üniter yapı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyetin tartışma dışı olduğunu söyledi. Hazırlanan çerçeve metnin, terörle mücadele kararlılığı ve hukukun üstünlüğü gözetilerek toplumsal barış ve huzuru hedeflediğini belirtti

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 19:44 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:50
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin yapılan spekülasyonlara yanıt vererek, komisyonun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir misyonu olmadığını vurguladı.

        "TARTIŞMA YAPILMAYACAK ORTAK DEĞERLER"

        Yıldız, sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajında, “Komisyonun […] dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur” ifadelerini kullandı. Yıldız, Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkelerinin “üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerler” olduğunu belirtti.

        "TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZUR"

        Açıklamasında, komisyon kapsamında hazırlanan çerçeve metnin amacına da değinen Yıldız, metnin “milletin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan” bir anlayışla oluşturulduğunu söyledi. Sürecin, “toplumsal barış ve huzur” hedefiyle, “terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden” yürütüldüğünü ifade etti.

        FOTO: AA

        #FETİ YILDIZ
        #Feti Yıldız komisyon
        #haberler
