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MHRS randevu nasıl alınır? - 2021 MHRS Koronavirüs aşı randevu sayfası

Koronavirüs aşı programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye dek 2,5 milyona yakın vatandaşımızın ilk aşılarını olmasının ardından yeni gelen aşılarla beraber yeni yaş gruplarına da sıra geliyor. Peki MHRS randevu nasıl alınır? İşte 2021 MHRS Koronavirüs aşı randevu ekranı...

MHRS randevu nasıl alınır? - 2021 MHRS Koronavirüs aşı randevu sayfası

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen Coronavac aşısı Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarının ardından, eczacılar ve 80 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor. Sonraki aşamada 75 yaş vatandaşlar aşılanmaya başlanacak. Öncelik grubunda yer alan vatandaşlar MHRS üzerinden Covid 19 aşı randevusu alabiliyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ile ilgili merak edilen detaylar...

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.


MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz..

NASIL AŞI OLUNUR?

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

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