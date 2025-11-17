Miami - Orlando kaç kilometre? Miami - Orlando arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Florida’nın güney sahilinde yer alan Miami, birçok kişinin yaşadığı ve ziyaret ettiği bir şehirdir. Özellikle plajları ve canlı gece hayatıyla öne çıkar. Orlando ise tema parkları, alışveriş merkezleri ve turistik aktiviteleriyle anılır. Bu iki şehir arasında çeşitli amaçlarla yolculuk yapan birçok kişi vardır.

Miami’den Orlando’ya yolculuk yaparken ister kara ister hava yollarını kullanabilirsiniz. Keyifli bir yolculuk ve şehir deneyimi sunan bu rota, tatil planı yapanlar için oldukça caziptir. Peki Miami - Orlando ne kadar sürede gidilir?

MİAMİ - ORLANDO ARASI KAÇ km?

Miami - Orlando kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık olarak 380 km olarak hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, Florida Turnpike I-95 ve Florida’s Turnpike otoyolları üzerinden geçilerek kat edilebilir. Bu şekilde yolculuk yapılırsa oldukça rahat ve hızlı bir şekilde yolculuk yapılabilir.

MİAMİ - ORLANDO ARASI MESAFE NE KADAR?

Miami - Orlando mesafe ne kadar? Kuş uçuşu mesafe olarak ise yaklaşık 320 km civarındadır. Ancak kara yolu güzergahındaki farklılıkları da dikkate almanız gerekir. Bu durumda söz konusu mesafe 380 km’ye çıkabilir. Miami’den Orlando’ya en sık kullanılan rotalar Florida Turnpike ve I-95 üzerinden geçer. Bilhassa Florida Turnpike, hızlı ve kesintisiz yol sunmasıyla tercih edilen ana yoldur.