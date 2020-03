Michael Jordan'ın belgeseli The Last Dance'in yayın tarihi değişti!

Dünya tarihinin en iyi basketbolcularından biri olan Michael Jordan'ın belgeseli The Last Dance'ın yayın tarihi değişti. ESPN ve Netflix işbirliğiyle hazırlanan The Last Dance 19 Nisan'da yayına girecek. Barack Obama, Phil Jackson, Scottie Pippen ve hayatını kaybeden diğer bir efsane Kobe Bryant gibi isimlerin de misafir olduğu belgeselin haziran ayında gösterime gireceği duyurulmuştu.

Michael Jordan'ın Chicago Bulls ile geçirdiği son sezonu konu edinen belgeselde 20 yıldır basınla paylaşılmayan özel görüntüler yer alıyor ve 10 bölümden oluşuyor. NBA'de 6 kez şampiyonluk kazanan, 5 kez en değerli oyuncu seçilen Michael Jordan 14 kez All Star'da yer almıştı.