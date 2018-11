Microsoft, inXile Entertainment ve Obsidian Entertainment oyun stüdyolarını satın aldığını duyurdu. Bu yılın başında 5 oyun stüdyosunu bünyesine dahil eden Microsoft’un son hamlesiyle birlikte sadece 2018 yılında satın aldığı oyun stüdyolarının sayısı da son hamlesiyle birlikte 7’ye ulaşmış oldu.

Microsoft’un oyun stüdyolarına odaklanmasının nedeni ise konsol savaşlarında Sony’nin PlayStation’ına (PS) karşı elini güçlendirmek için sadece kendi oyun konsolu olan Xbox One’a özel oyunlar geliştirip, piyasaya sürmek.

Sony’nin karşısında daha güçlü bir konuma erişmek isteyen Microsoft’un satın aldığı inXile Entertainment ve Obsidian Entertainment için ne kadar bir ödeme yaptığı ise açıklanmadı.

Microsoft’un satın aldığı Kaliforniya merkezli bu şirketlerden inXile Entertainment, şu anda Wasteland 2 oyunu üzerinde çalışırken; Obsidian Entertainment ise Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth ve the Pillars of Eternity gibi oyunlarıyla biliniyor.

RPG AÇIĞINI KAPATACAK

Microsoft Studios’un başkan yardımcısı Matt Booty’nin satın almayla ilgili yaptığı açıklamaya göre bu iki oyun stüdyosunu, Xbox One’a odaklanmasının yanısıra RPG oyunlar geliştirmek için çalışacak. Obsidian ve inXile, Microsoft Studios çatısı altında bağımsız olarak çalışmaya devam edecek.

Bu yıl, The Initiative, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory ve Compulsion Games gibi oyun stüdyolarını satın alan Microsoft’un bu son satın almasıyla birlikte Microsoft Studios içindeki oyun stüdyolarının sayısı da 13’e ulaşmış oldu.

PAZARDA ÜÇÜNCÜ

Microsoft'u bu kadar çok oyun stüdyosunun bünyesine dahil etmesine yol açan ise pazardaki durumu. 2017 yılı sonu itibariyle küresel konsol satışlarına ilk sırada yüzde 19.6'lık pay ile PlaysStation 4 (PS4) yer alırken, Xbox One ise yüzde 8.2'lik pay ile Nintendo'nun Nintendo Switch konsolunun ardından, üçüncü sırada bulunuyor.





