Mide ağrısı her yaştan birçok kişinin problemi olmaktadır. Mide ağrıları, ciddi hastalıklardan kaynaklanabildiği gibi stres, beslenme gibi sebeplerle de meydana gelebilmektedir. Basit sebeplerle gelişen mide ağrıları için doğal çözümlerse birçok kişi tarafından merak konusu olmaktadır. Yazımızda sizler için bu çözümleri derledik.

Mide ağrısı, birçok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında gelmektedir. Bir sindirim organı olduğu için genellikle kötü beslenme alışkanlıkları sebebiyle mide ağrıları meydana gelir. Aşırı alkol, kafein, gazlı içecekler, fast-food, abur cubur, asitli yiyecek tüketimi ve aşırı stres sık sık mide ağrılarına yol açabilmektedir. Birçok kişi mide ağrısı doğal çözümler ve mide ağrısına iyi gelen şeyler hakkında araştırma yapmaktadır. Ciddi hastalıklardan kaynaklı olmayan mide ağrıları için çaylar, bitkiler ve hareketler bulunmaktadır. İşte o yöntemler…

Mide Ağrısına İyi Gelen Çaylar

Bitki çayları, birçok probleme iyi gelmesi özellikleriyle bilinirler. Mide ağrısını hafiflettiği hatta geçirdiği bilinen bazı bitki çayları da bulunmaktadır. Bu bitki çayları şunlardır:

Rezene Çayı

Papatya Çayı

Kekik Çayı

Anason Çayı

Nane Çayı

Kimyon Çayı

Zencefil Çayı

Karanfil Çayı

Aynısafa Çayı

Bu çaylar, bitkilerin kaynar suya bir tutam ilave edilerek 5 dakika boyunca demlenmesi ve süzülmesi ile elde edilir. Günde 1 fincandan fazla içilmesi önerilmemektedir. Ayrıca tüm çaylar aynı gün içerisinde tüketilmemelidir. Elinizde bulunan ve zevkinize göre olan çayı günde 1 fincan olacak şekilde seçerek tüketmeniz önerilir.

Aynı zamanda mide ağrısını geçirmek için bol miktarda su içilmesi de tavsiye edilmektedir. Yoğurt ve kefir de mide ağrısına oldukça iyi gelen besin maddelerindendir.

Mide Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Mide ağrısına iyi gelen ve kısa sürede mide ağrısını geçirdiği bilinen bazı bitkiler bulunmaktadır.

Muz

Salatalık

Zerdeçal

Zencefil

Armut

Taze Sıkılmış Havuç suyu

Karnabahar bitkisi ve suyu

Leblebi

Kudret Narı (Zehirli olan çekirdeklerinden iyice ayrıştırılmak suretiyle 30 gün boyunca zeytinyağında bekletilerek elde edilen kudret narı macunu günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek ölçüde tüketildiğinde gastrit, reflü kaynaklı mide ağrılarını geçirebilmektedir. Fakat en bu hastalıklar sebebiyle önce doktora gidilmeli ve hekimin tedavi planına harfi harfine uyulması çok önemlidir. Bu yöntem, tıbbi tedaviye ek bir yöntem olarak bilinmekte ve hekime danışmadan uygulanması önerilmemektedir.)

Mide Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim problemleri nedeniyle meydana gelen mide ağrısına spor yapmak da oldukça iyi gelmektedir. Bazı egzersizlerin mide ağrısı problemini kısa sürede geçirdiği bilinmektedir. İşte mide ağrısına iyi gelen bazı hareketler:

Yerde dizlerinizi kendinize çekerek oturun. Bu şekilde dizlerinizi sağa ve sola sekiz kere hareket ettirin.

Sırt üstü olacak şekilde yere uzanın ve belinizi çok hafifçe yerden kaldırın. Ellerinizi belinizin altına koyup ayaklarınızı bisiklet pedalı çevirir gibi 16 kez çevirin.

Ayakta dik pozisyonda durun ve ellerinizi belinize koyarak sağa, sola hafifçe belinizi 8 kere olacak şekilde hareket ettirin.

Bu hareketlerin sindirim problemlerini hafifleterek sindirimden kaynaklanan mide ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Fakat, sık sık mide ağrısı problemi yaşıyor ve uzun süre devam ediyorsa mutlaka alanında uzman bir gastroenteroloğa görünmeniz tavsiye edilmektedir. Hekiminizin uyguladığı tedavi programının yanında dilerseniz doktorunuza danışarak yukarıdaki önerileri de uygulayabilirsiniz.