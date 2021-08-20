Mide kanserinden nasıl korunuruz? 0:00 / 0:00

Mide kanserleri her ne kadar görülme sıklığı diğer kanser türlerine göre azalma eğilimine girse de, geç belirti vermesi, sinsi ve hızlı seyretmesi açısından oldukça önemlidir. Mide kanseri yönündeki bilimsel gelişmeler, düzenli endoskopik kontroller ve korunma yöntemleri, mide kanserini kısmen tedavisi mümkün bir hastalık sınıfına sokmaktadır. Mide kanserinde erken tanı cerrahi ve yaşam devamlılığı için çok önemlidir.

En sık 40 yaş sonrası, özellikle 50-60 yaş arası olup, erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir.

MİDE KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Mide kanserinin sebebi tam bilinmemekle beraber, oluşumunda genetik özelliklerin, çevresel faktörlerin ve beslenmenin önemi büyüktür.

-Tütsülenmiş, tuzlanmış, turşuya basılmış salamura yiyecekler,

-Mangalda aşırı yanmış etler,

-İşlenmiş gıdalar (nitrit, nitrat oranı yüksek sucuk, salam, sosis gibi ürünler. Fermente olanlar tercih edilmeli)

-Genetik (%10' u ailesel geçiş)

-Sigara kullananlar (risk 5-6 kat daha fazla)

-Son yıllarda mide ülserinin sebepleri arasında birinci sırada yer alan Helicobacter Pilori enfeksiyonu (Midede yaşayan bu bakteri gastrit, mide ülseri gibi hastalıklara neden olmaktadır. Ancak bu bakteri ile enfekte olan kişilerin çok azında da mide kanseri gelişmektedir. Son yıllarda bu bakterinin eradikasyonuna karşı yapılan tedavi oldukça başarılı olmuştur.)

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

-Karın ağrısı, özellikle göbek üstü ve çevresi,

-Kilo kaybı,

-Bulantı, kusma,

-Yanma, ekşime,

-İştahsızlık,

-Yutma güçlüğü,

-kansızlık

TANI YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastalar çoklukla hazımsızlık şikayetleri yaşadığından bunu önemsemezler ve ihmal ederler. Ancak bu şikayetlerden birisi varsa hastaya yapılacak ilk tetkik, üst sindirim sistemi endoskopisi olan gastroskopidir. Tanı için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Kısa bir sedasyon dediğimiz anestezi altında hem kolay bir işlem hem de tam tanı koydurur. Şüpheli lezyondan alına biyopsi ile tanı netleştirilir.

MİDE KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi öncelikle cerrahidir. Ancak hastanın durumuna ve kanserin evresine göre öncesinde veya sonrasında kemoterapi ve radyoterapi kullanılabilir. Kanser ne kadar erken saptanırsa cerrahi tedavinin başarısı o denli yüksek olur.

MİDE KANSERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

-Tütsülenmiş yiyeceklerden, dondurulmuş gıdalardan, konserve ve hazır gıdalardan kaçınmak,

-Fazla tuz tüketmekten kaçınmak,

-Etin mangalda çok pişirilmemesi ve marine edilirken çok tuz kullanılmaması,

-Soğan, sarımsak tüketmek,

-Spor yapmak,

-Yeşil sebze ve meyve kullanımını artırmak,

-Aşırı sıcak içeceklerden kaçınmak,

-Eğer bu şikayetlerden biri varsa mutlaka kontrol endoskopi yaptırmak.