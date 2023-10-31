Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!

Kanser, bulunduğu bölgedeki hücrelerin düzensiz bir bölünmeyle çoğalmasıyla beliren kötü urlardan oluşuyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, kanserin vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkan ve erken önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu belirterek, mide kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

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1- Sigara içmek

Sigara içmenin akciğer kanserine neden olacağı gibi yaygın bir görüşe sahip olsa da, mide kanserine de neden olabiliyor. Sigara karbonmonoksit, hidrojen siyanür, arsenik, amonyak ve birçok insan sağlığına zararı bulunan maddeleri içermektedir. Bu maddeler yüzünden ise sigara içmek birçok kanser türünde olduğu gibi mide kanserini de tetikleyebilmektedir.