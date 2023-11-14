Haberler Sağlık Mide neden guruldar? İşte mideden gelen ilginç seslerin nedeni

Mide neden guruldar? İşte mideden gelen ilginç seslerin nedeni Mide guruldaması bazen rahatsız edici bir ses olabilir. Ancak bu sesler, o sırada çalışan mide ve diğer organların sesidir ve ses, boş bir midede daha kolay yankılandığı için daha fazla duyulur. Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:12 facebook

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Midemizin guruldaması bazen rahatsız edici olabilir, özellikle sessiz bir ortamda. Peki bu gürültünün kaynağı nedir? Yemek yedikten sonra mideden gelen gürültünün sebebi; düz kasların midede olan yemek ve sıvıyı ince bağırsağa itmesidir. Mide emilimi gerçekleştirdikten sonra sindirimin devam etmesi için yiyecekleri diğer organa iter ve bu sırada ortaya 'guruldama' dediğimiz durum çıkar. Bu sesler için tıbbi bir terim bile var; borborygmus.

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Bu sesler her zaman mideye ait değildir; kimi zaman ince veya kalın bağırsaktan da gelebilir. Acıktığınızda ise durum farklıdır. Mide boş iken açlık kasılmaları yaşanır. Mide, gıda yoksunluğunu anlar ve ghrelin adı verilen bir hormonu salgılamaya başlar. Bu hormon beyne ulaştığında açlık hissi ve sindirim sistemi tetiklenir.