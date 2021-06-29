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Dünya çapında 70 ülkeden 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3.5 trilyon euroyu aşan Consumer Goods Forum'un (CGF) 2019 yılından bu yana eş başkanlığını yürüten Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, 2 yıllık görev süresini tamamladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, CGF'nin yönetim kurulunda 2013 yılı itibarıyla yer alan Tort, 2019 itibarıyla Dünya Perakende Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştı. Perakende başkanlığı görevini haziran ayında Alibaba Group Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Zhang'e devredecek olan Tort, yönetim kurulu ve yönetişim komitesindeki görevlerine devam ederek CGF'ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, salgın gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğini belirtti.

Tort, "Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık” dedi.

CGF’de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini anlatan Tort, bu çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu belirterek, "Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle “Eylem Koalisyonu” yapısını kurduk. Böylece, daha önce üzerinde çalışılan girişimlerin hepsi üyeliğe açıldı, yoğun katılım alan konularda koalisyonlar kuruldu. Gıda israfıyla, plastik atıklarla ve ormansızlaşmayla mücadele, zorla işçi çalıştırmanın önlenmesi, beslenme ve toplum sağlığı için iş birlikleri, ürün verilerinin dijitalleşmesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirindeki etik denetim kriterlerinin standartlaştırılması olmak üzere 8 alanda koalisyon kuruldu" bilgisini paylaştı.

'ANA STRATEJİMİZLERDEN BİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME'

CGF’nin ana gündem başlıklarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet edecek şekilde belirlediğini söyleyen Özgür Tort, “Migros uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF’ye taşırken, diğer taraftan da CGF’deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu. Buna ek olarak, çevresel alanda iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal alanda da cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim, ulusal ve uluslararası parametreler doğrultusunda belirlediğimiz ana odak konularımız arasında yer alıyor” dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA LATİN AMERİKA'YA TAŞINDI'

Migros’un öncelikleri doğrultusunda, CGF’in toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında yer aldığını ifade eden Tort, “Müşterilerimizin alışveriş kararlarını daha bilinçli vererek daha sağlıklı tüketim yapmaları için Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımızı başlattık. Bugüne kadar 2.5 milyon müşterimiz, Migros Money uygulaması üzerinden kendi gıda alışverişlerinin ideal tüketim ile karşılaştırmasını gördü ve kendileri için hazırlanan video mesaj ve önerilerle dengeli beslenmeye yönlendirildi. CGF’in toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programımız Latin Amerika ülkelerine uyarlandı. Japonya için de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

'GIDA İSRAFINI YARI YARIYA İNDİRECEĞİZ'

Migros’un, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12.3 doğrultusunda, gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirme hedefi olduğunu belirten Tort, “Bir adım önde olmak istiyorsak o adımı şimdi atmalıyız. Operasyonel iyileştirmeler, otomatik sipariş sistemi, gıda ömrünü uzatan inovatif paketleme sistemleri ve gıda bağışı ile 2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24’lük bir düşüş sağladık. Ancak önemli olan bu etkiyi tüm değer zincirimiz boyunca yayabilmek. Bunun için, World Resources Institute (WRI) tarafından başlatılan uluslararası “10x20x30” girişimine katılan ilk Türk perakende şirketi olduk. Bu girişime gönüllü olarak katılan 23 tedarikçi firmamızı da 2030 hedefimize ortak ettik” dedi.

'2 BOYUTLU BARKODLAR YOLDA'

CGF tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin Türkiye kanadına öncülük ettiklerini de anlatan Tort, "Özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Yılsonuna kadar Migros’ta temel ürün verileri sisteme tanımlanmamış ürün satmayacağız. Gelecekte artan tüketici ihtiyaçlarını karşılaması adına, mevcut barkodların yerine, içinde çok daha kapsamlı bilgiler barındıran 2 boyutlu barkodlar devreye girecek. Bu alanda GS1’in koymuş olduğu 2027 vizyonunu destekleyen çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Tort, Migros Kadın Akademisi eğitim platformunda 2023 yılına kadar 1 milyon kadına eğitim vermeyi hedeflediklerini de açıkladı.



