Mike Tyson'ı yenen Jake Paul tarihin en pahalı spor kıyafetini giydi

Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson ile Jake Paul'ün boks maçı önceki gün yapıldı. 8 raunt süren gösteri maçının kazananı, ünlü YouTuber Jake Paul oldu.

2005'ten bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmayan 58 yaşındaki Mike Tyson ile boks kariyerine 2018'de başlayan ve bugüne kadar 11 maça çıkan 27 yaşındaki Jake Paul'ün karşı karşıya geldiği ringde, maç kadar dikkat çeken bir başka şey de Paul'ün tarihin en pahalı spor kıyafetini giymesi oldu.