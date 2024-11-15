Mike Tyson Jake Paul maçı için heyecan dorukta. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul’un karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece AT&T Stadı’nda oynanacak. Boks tarihinin en pahalı maçı, Netflix'ten yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Mike Tyson Jake Paul maçı canlı yayın nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Netflix üyelik ücreti ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. İşte Netflix üyelik ekranı, ücreti ve Mike Tyson Jake Paul maçı canlı izle linki...