Mike Tyson

Drake, 2022 Dünya Kupası finali için Arjantin'e bahis oynadı. Ancak Lionel Messi ve arkadaşları, 90 dakika içinde galip gelemeyince maç uzatmalara gitti ve Arjantin penaltılarda kazandı. Böylece Drake'in de 1 milyon dolarlık kuponu yatmıştı. Eğer Arjantin, Fransa'yı 90 dakika içinde yenmeyi başarsaydı Drake, yaklaşık 2,75 milyon dolar kazanacaktı.



Drake, aynı yıl bir sosyal medya platformunda oluşturulan bir oyuna katılmış ve 27 milyon dolar kaybetmişti.