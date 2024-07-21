Mike Tyson, yeniden ringe hazırlanıyor
Uçakta geçirdiği rahatsızlık sonrası eski YouTuber Jake Paul'a karşı merakla beklenen maçı ertelenen Mike Tyson, yeniden antrenmana başladı ve meydan okudu: Dürüst olabilir miyim? Bana zarar verebileceğini düşünmüyorum. Ben bir zafer bağımlısıyım!
Boksun yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Mike Tyson, yeniden dövüşmeye hazırlanıyor.
58 yaşındaki emekli boksör, ülser hastalığının nüksetmesinden dolayı eski YouTuber Jake Paul'a karşı merakla beklenen maçını ertelemişti. Tyson, yeniden idmanlara döndüğünü açıkladı.
Mike Tyson, rakibine meydan okumaktan vazgeçmeyerek; "Dürüst olabilir miyim? Bana zarar verebileceğini düşünmüyorum” dedi.
Bu dövüş, yaklaşık 20 yıl sonra şampiyon sporcunun ilk resmi onaylı maçı olacak.
Mike Tyson, gelecek dövüşü hakkında iddialı ifadeler kullandı: Ben bir zafer bağımlısıyım. İnsanların bütün gün beni düşünmelerini seviyorum. Uzun bir bilinmezlik hayatındansa, kısa bir zafer hayatı yaşamayı tercih ederim. Ben buyum!
Mike Tyson; “58 yaşındayım ve 80 bin kişilik bir arenayı dolduracağım. Eğer bu tanrısal bir şey değilse, ne olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.
1985- 2005 arasında kariyer yapmış, 1987'den 1990'a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürmüş bir isim olan Mike Tyson ve 27 yaşındaki Jake Paul, 20 Temmuz Cumartesi günü boks maçı için ringe çıkacaktı ancak mayıstaki bir uçuş sırasında Tyson'ın ülseri alevlendi. Resmi onaylı profesyonel maç, bu sağlık sorunu nedeniyle kasıma ertelendi.
Profesyonel boks kariyerinde dokuz galibiyeti ve bir mağlubiyeti olan Jake Paul, ile Mike Tyson karşılaşması, 15 Kasım'da Teksas'ın Dallas kentindeki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek. Tyson ile Paul'ün maçı dijital platformda canlı yayınlanacak.