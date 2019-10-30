Mikroenjeksiyon; bir tüp bebek yöntemidir. Döllenme şaması için uygulanan bir yöntemdir. Sperm ve yumurtanın en yüksek düzeyde döllenmesini sağlamaktadır. Tüp bebek tedavisi için iki şekilde yöntem uygulanmaktadır.

Klasik tüp bebek uygulama yöntemi IVF((in vitro fertilizasyon)

Mikroenjeksiyon(ICSI) yöntemi

Mikroenjeksiyon nasıl yapılır?

Kaliteli sperm bulunması ile meniden seçim yapılır; sperm hücresinin kuyruklu kısmı hareketsiz hale getirilerek hassas olan bir mikroskopik enjektör yardımıyla alınır. Bu enjektör ile alınan sperm yumurta içerisine yerleştirilir. Metafaz aşamasında olgunlaşmış yumurta olması gerekir. Bu seçilir ve yumurta hücresine döllenme yapılır.

Mikroenjeksiyon uygulaması yapılabilen kişiler;

Sperm sayısı çok az, azoospermi, mikro TESE ile sperm elde edilen hastalar

Sperm şekillerinin 95'ten fazlasının bozuk olması halinde

Daha önce klasik IVF yöntemi ile başarısı sağlanmayan kişiler

İnfertilite sebebi olarak antisperm-antikorlar düşünülen hastalar

Preimplantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalar

Nedeni açıklanamamış infertilite hastaları

Mikroenjeksiyon yönteminde; sperm yumurtalık içerisine yerleştirilse bile döllenme oluşmayabilir. Oosit ve spermin kalitesi bu döllenmeye etki eder. Kaliteli sperm yakalanana kadar bu yöntem tekrar edilmektedir. Sperm kalitesini seçmek embriyologların tecrübesiyle de alakalı olabilmektedir.

Mikroenjeksiyon yönteminde yumurtanın döllenmesi klasik yönteme göre daha etkilidir. Bu durumun gebe kalacak kadının yaşı ve yumurtalıklarının kalitesi ile alakalı olarak tutma ihtimali azalır ya da yükselir. Ancak buna rağmen %80 civarında bir başarılı gebelik oluşma şansı vardır. Bu yöntem ile oluşan gebeliklerde klasik yönteme göre olan tüp bebek uygulamasında çok bebekli gebelik olma ihtimali yüksek oluşmaktadır.

Mikroenjeksiyon yönteminde; döllenme klasik yönteme göre daha fazla oluşabilmekte bu yöntem ile bir sperm bile olması bu oluşumun olmasına etki etmektedir.