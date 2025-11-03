Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 1 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 1 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, evinde Roma'yı 1-0 mağlup etti. Strahinja Pavlovic'in golüyle galibiyete ulaşan Milan, puanını 21'e yükseltti. 82. dakikada Paulo Dybala ile penaltı atışından yararlanamayan Roma, haftayı 21 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 01:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milan, Roma'yı tek golle geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, Roma'yı konuk etti. San Siro Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Milan oldu.

        Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Strahinja Pavlovic attı.

        Roma, Paulo Dybala ile 82. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Dybala'nın vuruşunu Milan kalecisi Maignan kurtardı. Roma formasıyla 19. penaltısını kullanan Arjantinli Dybala, ilk kez penaltı kaçırdı.

        Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı.

        Milan, Roma galibiyetiyle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Roma ise iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

        Bu sonucun ardından Milan, 21 puana yükseldi. Roma da 21 puanda kaldı.

        Milan, ligin bir sonraki haftasında Parma deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Udinese'yi konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"