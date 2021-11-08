Serie A'nın 12. haftası Milano derbisine sahne oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla eski takımı Milan'a karşı ilk 11'de maça başladı.

Mücadelede perdeyi açan isim de Hakan Çalhanoğlu oldu. Maçın henüz başında penaltı kazanan Inter'de topun başına geçen milli yıldız 11. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Milan'ın beraberlik golü gecikmedi. 17. dakikada Stefan de Vrij'in kendi kalesine yazılan golüyle skor 1-1'e geldi.

Tempolu başlayan mücadelede Inter bir penaltı daha kazandı. 27. dakikada topun başına bu kez Hakan Çalhanoğlu değil, Lautaro Martinez geçti. Arjantinli golcünün vuruşunu Milan'ın 35'lik kalecisi Ciprian Tatarusanu köşeden çıkardı ve gole izin vermedi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında Milan, maçın son bölümüne doğru galibiyet için baskıyı artırdı ve üst üste fırsatlar yakaladı. Kırmızı-siyahlıların 90. dakikada bir topu da direkten döndü.

90 dakikanın sonunda müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve ezeli rekabette kazanan çıkmadı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından zirve ortağı Milan puanını 32'ye yükseltti ve Napoli ile puanları eşit tutmayı sürdürdü. Üçüncü Inter ise 25 puana ulaştı.