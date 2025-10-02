Habertürk
        Fenerbahçe Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum - Futbol Haberleri

        Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, 2-1'lik Nice galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

        Giriş: 02.10.2025 - 22:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:27
        "Takımımla gurur duyuyorum"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

        "SAVAŞTIK, MÜCADELE ETTİK..."

        Skriniar, takımın ortaya koyduğu yüksek tempolu futbola vurgu yaparak, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Galibiyetle ilgili değerlendirmelerine devam eden tecrübeli oyuncu, "Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. Yapmam gereken belli, maçta ve antrenmanda hep en iyisini yapmak. Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz." dedi.

