Millet İttifakı toplantısına 2 parti daha katıldı 0:00 / 0:00

Muhalefetin ana gündem maddesi ve paydalarının başında iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul'da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıya Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin hukukçu kurmayları katıldı. Parlamenter sisteme çalışmalarının ayrıntıları genel başkanların görüşleri bir kez daha ele alındı.

TOPLANTIYA DEVA VE GELECEK PARTİSİ DE KATILDI

Toplantıya sadece Millet İttifakı bileşenleri değil aynı zamanda Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi'nden de hukukçu kurmaylar katıldı. Onlar da parlamenter sisteme ilişkin görüş ve çalışmalarını paylaştı.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA HİÇBİR SORUN YOK"

Son dönemde özellikle adaylık noktasında farlı açıklamaların gelmesi üzerine "Millet İttifakı'nda sorun mu var? sorusu sorulmaya başlandı. Ancak toplantı sonrası Habertürk'e konuşan CHP ve İYİ Parti kaynakları, "Millet ittifakı'nda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Aday konusunda ise, kaynaklar, "Millet İttifakı'nın adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak" dedi.