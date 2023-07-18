Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın kazandığı gelir belli oldu! Rakam dudak uçuklattı! FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalinde Çin ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibi 3-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Milli Takım oyuncularının şampiyonluktan sonra Milletler Ligi'nden aldığı gelir belli oldu. Duyanların dudakları uçukladı. Habertürk Giriş: 18.07.2023 - 10:04 Güncelleme: 18.07.2023 - 10:04 facebook

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yapılan dev organizasyonda Filenin Sultanları'nın elde ettiği gelir miktarı belli oldu. Turnuva boyunca kazanılan maçlardan ve şampiyonluktan gelen miktarı milli takım, kasasına koydu.

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, yarı finalde ABD'yi mağlup ederek finalde Çin'in rakibi oldu. Mücadeleyi 3-1'lik skorla tamamlana A Milli Kadın Voleybol Takımı altın madalyayı aldı.