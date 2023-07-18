Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'nın kazandığı gelir belli oldu! Rakam dudak uçuklattı!
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalinde Çin ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibi 3-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Milli Takım oyuncularının şampiyonluktan sonra Milletler Ligi'nden aldığı gelir belli oldu. Duyanların dudakları uçukladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde rakibi Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yapılan dev organizasyonda Filenin Sultanları'nın elde ettiği gelir miktarı belli oldu. Turnuva boyunca kazanılan maçlardan ve şampiyonluktan gelen miktarı milli takım, kasasına koydu.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, yarı finalde ABD'yi mağlup ederek finalde Çin'in rakibi oldu. Mücadeleyi 3-1'lik skorla tamamlana A Milli Kadın Voleybol Takımı altın madalyayı aldı.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık geliri kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3 mağlubiyette ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.
Rakibi Çin'i 3-1'lik skorla yenen ve FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1 milyon dolarlık şampiyonluk gelirini de kasasına koydu. Filenin Sultanları toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle turnuvayı bitirdi.
Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki kadrosu şu şekildeydi:
Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.