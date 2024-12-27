Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanların Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı - Diğer Haberleri

        Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanların Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

        Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülünde finale kalan 10 aday arasında milli atıcı Yusuf Dikeç de yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Dikeç, dev ödülde ilk 10'a kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.

        Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.

        Listede şu sporcular bulunuyor:

        Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

        Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

        Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

        REKLAM

        Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol

        Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

        Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

        David Popovici (Romanya) - Yüzme

        Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

        Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

        Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"