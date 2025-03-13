Milli atıcılar, 8 madalyayla tamamladı!

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.

Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu. Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.