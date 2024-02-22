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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Milli atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu!

        2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:06 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:06
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        Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu!
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        Fransa’nın Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda büyük bir başarı gösterdi. Milli atlet, sergilediği performansla yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Fransa’nın Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın’ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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