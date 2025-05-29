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        Milli Cimnastikçimiz Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!

        Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası genel tasnif finalinde 82.398 puanla birinci olarak altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:54
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        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
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        Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

        Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

        Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

        Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        "Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum."

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