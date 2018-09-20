Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir öğrenci arasında yaşanan 'bakan şakalaşması' sınıfta renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Bakan Selçuk, öğrencilerin sistem kaygısına ilişkin de "Ani sistem değişikliği yok; söz" diyerek cevap verdi.

"BAKAN OLMAK İSTİYORUM"

İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli sorular yönelten Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sınıfta öğrencilere "Ne olmak istersiniz" sorusuna yanıt veren bir öğrenci "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum" dedi.

Bunun üzerine Bakan Selçuk, öğrenciyi yanına çağırdı, "Emin misin?” diye gülümseyerek yanıt verdi. Öğrenci “Evet, sizi de çok seviyorum, kusura bakmayın bilmiyorsunuz onu” dedi.

Öğrencinin bu yanıtı Bakan Selçuk ile yanındakileri güldürdü.

"ANİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK YOK"

Öğrencilerle samimi diyalog kuran Bakan Selçuk'a başka bir öğrenci ise sürekli sistem değişikliği istemedikleri ifade etti.

Bakan Selçuk da, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz, ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya, liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" karşılığını verdi. Sıcak sohbet Bakan Selçuk’un diğer öğrencilere soru yöneltmesinin ardından son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ