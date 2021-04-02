Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Düzce'de yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışında konuştu

AA

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Düzce'de Vali Cevdet Atay'a ziyarette bulundu.

Vali Atay ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Selçuk, Düzce Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrencileriyle makamda sohbet etti.

Daha sonra Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılan Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, bu eserlerin kolay hayata geçmediğini, büyük zorluklarla oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde öğretmen atamaları, derslik yapımları ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi konusunda şimdiye kadar ortaya konulan başarı hikayelerinin devamını paylaşmak için kentte bulunduklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Bunlar el birliğiyle yapılan işler. Bizim ana işlerimizden biri mesleki eğitim. Biz meslek edinmeyi istihdamla, ekonomiyle, demokrasiyle, toplumsal barışla doğrudan ilgili görüyoruz. O yüzden de ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi çok çok önemsiyoruz." diye konuştu.

- "Ekonomiye katkı sağlayan ana mekanizmalardan biri meslek okullarımız"

Bakan Selçuk, konuyu 2023 Eğitim Vizyonu'nda da defalarca vurguladıklarına işaret ederek, bu anlamda mesleki eğitimin niteliğini artırmanın çok daha büyük bir vizyonu beraberinde getirdiğini söyledi.

Binaların yapılabileceğini, altyapıların kurulabileceğini anlatan Selçuk, "Ama burada sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alan, yepyeni ufuklar açacak nitelikli çocuklar yetiştirmek, dünyayla yarışmaya açmak gerçekten çok mühim diye düşünüyoruz. Bu konuda iş birliklerini, hayırseverlerin, özel sektörün yaptığı çalışmaları ve kamu kuruluşlarının desteklerini çok çok önemsiyoruz." dedi.

Selçuk, ülkede ekonomi ve demokrasinin sağlıklı yürüyebilmesi için mesleki eğitim kurumlarının ayrı bir öneminin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü doğrudan doğruya ekonomiye katkı sağlayan ana mekanizmalardan biri meslek okullarımız ve bunları güçlendirmek için de birçok çalışma sergiliyoruz. Hem altyapısını güçlendirmek hem işleyişini hızlandırmak hem de doğrudan doğruya sektörlerin ihtiyacı olan içerikleri okullarımıza koymak ve bu içerikler sayesinde de öğretmen eğitimleriyle desteklenmiş yepyeni projelere imza atmak mümkün oluyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; 212 kurum ve 186 iş birliği protokolümüz var. Biz iş garantili, iş öncelikli yüzlerce okul açıyoruz."

Yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liselerinin bulunduğunu ve öğrencilerin meslek liselerini tercihlerinde yüzde 64 artış olduğunu bildiren Selçuk, kendi istekleriyle seçim yapmalarının ve yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liselerinin sayısının artmasının sevindirici bir haber olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, "40'ın üzerinde meslek lisesi ihracat yapmaya başladı. Çok önemli bir haber. Çünkü kendi içlerine kapanmayan ve ürettiklerini sadece ülkemizde değil, dünyada pazarlamaya çalışan bir okul anlayışı, gerçekten çok açılım sağlayan bakış açısını gösteriyor. Küresel salgın döneminde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek şekilde meslek liselerimizin ellerini taşın altına koymaları, uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler... Daha yüzlerce kalemde iş üretmeleri ve bunu ülkenin hizmetine sunmaları, ayrıca ihraç etmeleri gerçekten büyük bir değer." şeklinde konuştu.

- "Eğitimin standartlarının uluslararası seviyeye yükselmesi anlamında sevindirici gelişmeler oluyor"

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) çalışmasını iş birliği kültürünün yansıması olarak değerlendirdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, "Merkezimizin bir uluslararası standart, 16'sı ulusal yeterlilik olmak üzere 5 sektör, 17 kapsam ve 53 birimde 2025 yılına kadar akreditasyonu var. Akreditasyonları bulunan makine, elektrik-elektronik, inşaat, ulaştırma, lojistik-haberleşme sektörleri mesleki teknik eğitimde lokomotif olarak gördüğümüz sektörlerdir. NİSGEM'in üstlendiği misyonu bu çerçevede çok değerli buluyoruz. Türkiye'ye örnek olması anlamında da birtakım beklentilerimiz mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, Düzce'de üçü anaokulu, üçü ilkokul, dördü ortaokul, üçü lise olmak üzere bilim sanat merkezi, spor lisesi, özel eğitim uygulama okulun aralarında bulunduğu 19 yeni eğitim kurumunun yapımının tamamlandığını ve 266 dersliğin hizmete alındığını duyurmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette devlet olarak okullar açıyoruz, yatırımlar yapıyoruz ama hayırseverlerin iş birliği içerisinde ortaya koyduğu performansı ayrıca önemsiyoruz. Düzce ilimiz başta olmak üzere meslek teknik eğitimde bölgesel iş birliklerinin artması, ilimizde yapılan çalışmaların Türkiye'ye örnek olması ve burada yapılan yatırımların daha ilerisini müjde olarak vermemizin söz konusu olması çok çok değerli. Eğitimin kalitesinin, standartlarının uluslararası seviyeye yükselmesi anlamında da sevindirici gelişmeler oluyor.

Bu sabah öğrencilerimizle sohbet ettik. Onların ortaya koyduğu performans, Türkiye'deki bütün akranlarına örnek çalışmalar. Bunların devamı için de elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız. Burada yapılan çalışmaların öğrencilerimizin eğitim hayatını zenginleştireceğini, öğretmenlerimizin de işlerini kolaylaştıracağını biliyorum, bunun için de mutluyum."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un programlarında, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da yer aldı.