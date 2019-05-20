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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hiçbir öğrencinin Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk'tan 'Matematik seçmeli ders olacak' iddialarına yanıt geldi. Bakan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil, bu kadar net" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı

Bakan Ziya Selçuk

"Matematik seçmeli ders olacak" iddialarına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yalanlama geldi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada: "Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor." açıklamasında bulundu. 

Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok"

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan geniş açıklama şöyle: 

Açıkladığımız Ortaöğretim Tasarımımızda Matematik dersi 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.

12. sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır.Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır.12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz.

9. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 8

9. Sınıfta tüm öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.
Seçmeli Ders Grubu 1 ve 2’den birer ders seçecek.




10. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 10

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.

Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.

 

11. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 10

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.

Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.





12. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 7

Son Sınıf Öğrencilerimiz; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca Disiplinler üstü Kariyer Dersleri olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubundan 4 ders seçecektir.







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