Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa ziyareti sırasında dördüncü sınıfa giden kız öğrencinin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını Twitter hesabından, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe." mesajıyla paylaştı.

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından "Urfa'da bir lale" notuyla paylaştığı mesajla kutladı.

Selçuk, geçen hafta Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette dördüncü sınıfa giden bir kız öğrencinin hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Urfa'da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi. Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum; ona boş bir kağıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kağıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe" ifadelerine yer verdi.

Her sabah masaya oturduğunda öğrencinin hediye ettiği kağıttan laleye baktığını kaydeden Selçuk, "Sizinle de paylaştım ki aslı bende, sureti sizde dursun" mesajını verdi.

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