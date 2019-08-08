Milli Eğitim Bakanlığı, 1. 2. ve 3. sınıflara uygulanan ilk yerli zeka ölçeği ASİS'in ardından, 3-23 yaş aralığındaki bireylerin zeka ve yeteneklerini ölçen bir araç geliştirdi. Yeni zeka ölçeğinin ASİS'ten farkı, yaş aralığının daha geniş olması ve Türkiye'nin bilgisayar ortamında yaptığı "ilk" uygulama olması.

İlk defa Türkiye'ye ait, bilgisayar ortamına uyarlanmış bir zeka ölçeği olması, KKT (kağıt, kalem testi) ile alternatifinin olması, soruların algoritma ve paralel form şeklinde çalışması ve bireyin o andaki performansına göre soruların gelmesi testin en güçlü yanı.

YENİ YERLİ ZEKA ÖLÇEĞİ İÇİN YURT DIŞINDAN 700 ÖZEL BİLGİSAYAR GETİRİLDİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yeni yerli zeka ölçeğini Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'ya anlattı: "Yeni ölçeğimizde yepyeni bir yazılım kullanıyoruz. Yazılım sayesinde çocuğa sorulan sorular çocuğun verdiği cevaba göre farklılaşabiliyor. Bunlar yeni özellikler tamamen. Bunun İçin 700 özel PC alındı. Uygulama bunlarla olacak. Bunlar gittikten sonra bütün rehberlik araştırma merkezlerine bunu vereceğiz. Bu ölçek doğru bir şekilde yönlendirme imkanı verecek bize. Ne kadar önce bu tanımlamayı önce yaparsanız yapacağınız yönlendirme de o kadar rasyonel olur. Bu yüzden Türkiye’nin buna ihtiyacı var diyoruz."

ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ FORMATLARDA 300-400 SORU YÖNELTİLECEK

Yeni zeka ölçeği, yurt dışından getirilen 700 özel bilgisayarlarla uygulayacak. Uygulama için öğrencilerin başında "testör" denilen, 700 özel eğitimli görevli bulunacak. Öğrenciler hem bilgisayar başında hem de kağıt kalemle ölçek sürecine girecek. Bilgisayarla yapılan bölümde öğrencilere 300-400 arasında soru yöneltilecek. Ancak sorular sabit değil. Her bireye ve verdiği cevaba göre yeni bir soru düzeneği oluşacak. Sorular, işaretleme, izleme, dokunma, dinleme gibi çeşitli formatlarda hazırlandı. Ayrıca yeni ölçek bilgisayar ortamında uygulandığı ve sabit bir yapısı olmadığından kopyalanması ya da korsan piyasasına düşmesi mümkün olmayacak.

ZEKA ÖLÇEĞİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Yeni zeka ölçeğinin kimlere uygulanacağına ilişkin cevabı Bilgili verdi: "Muhabir: Mesela benim bir çoçuğum var. Çocuğumu bu sisteme sokabilir miyim? Bilgili: 2 şekilde oluyor. Birincisi biliyorsunuz bizim bütün özel yetenekli çocuklarımızı tanılama çalışmamız var. ikincisi de bireysel bir tanılama isterseniz de RAM'lara müracaat ediyorsunuz. O şekilde tanılama da olabiliyor."

14 ALT BAŞLIKTA ZEKA VE YETENEK BELİRLENECEK

Yeni zeka ölçeği sonucunda öğrencilerin; aritmatik, görsel, işitsel, akademik, genel yetenek, sözcük dağarcığı gibi toplam 14 başlıkta sonuçları çıkarılabilinecek. Öğrenciler bu tespitlere göre yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitim programlarına yönlendirilecek. Bilgili, "Daha önceki zeka ölçeklerinin kültürel uyarlaması olmadığı İçin tam istediğimiz ölçeği vermiyor olabiliyor. Dolayısıyla artık daha rasyonel bir netice oluyor. Biz mümkün olduğu kadar doğru bir tanılama yapmak istiyoruz. Çünkü doğru tanılama yaparsanız doğru yönlendirme yaparsınız. Bu da kimin kazanımı olur? Çocukların kazanımı olur. Çocukların kazanımı demek ülkenin kazanımı demek" diye konuştu.

YENİ ZEKA ÖLÇEĞİ MART 2021'DE UYGULAMAYA KONULACAK

Yeni zeka ölçeğinin çalışmalarına 2017'nin Aralık ayında başlandı. Uygulama 2021 Mart tarihinde devreye sokulacak. Ancak genel uygulamadan önce pilot çalışamalara 2019 yılı içerisinde başlanacak. Bu kapsamda 37 bin 600 katılımcıya pilot uygulama yapılacak. Bilgili, "Saha uygulamalarına başlamak İçin her şeyimiz hazır. Çok büyük emek var, bunun altında. Uygulama ortamını biz Meb olarak hazırlıyoruz. Belirli okullarda, belirli şehirlerde olacak" dedi.

YENİ ZEKA ÖLÇEĞİNE "HENÜZ" BİR İSİM KONMADI

Türkiye'nin ikinci yerli zeka ölçeği olan ve ilk defa bilgisayar ortamında yapılacak olan ölçeğe henüz bir isim konmadı. Bu ölçeğin tamamlandığında başka ülkelere de ihraç edileceğini belirten Bilgili, "Farklı ülkelerdeki insanların da kolay telaffuz edebildiği bir isim koymak istiyoruz" dedi. Bilgili, bu çalışamanın akademik camiaya da büyük cesaret verdiğini ekledi.