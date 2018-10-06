Türk savunma sanayisinde var olan kabiliyetlerle milli akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerinde kullanılmak üzere veri link terminali geliştirilmesine yönelik projede fabrika kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında 2013 sonunda imzalanan Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi'nde (Kement) önemli bir aşama tamamlandı.

Meteksan Savunma tarafından 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminalleri için öncelikli olarak platforma özel çevre koşulları ve EMI/EMC gereksinimlerinin doğrulandığı tasarım doğrulama süreci başarıyla gerçekleştirildi. Akabinde fabrika kabul testlerinde söz konusu terminallerin, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı yüksek hızlı taktik veri haberleşmesi gerçekleştirdiği doğrulandı.

1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM ve MilSOFT'un da alt yüklenici olarak görev aldığı projede fabrika kabul aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından platform entegrasyon ve saha kabul testleri başladı. Bu aşamada hava-hava ve hava-yer sistemleri arasında ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artırdığı doğrulanacak.

Proje kapsamında geliştirilen ve ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin öncelikli olarak seyir füzelerinde ve ilgili hava platformlarında kullanılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından ise Kement taktik veri bağı terminalleri, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecek bir yapıda olacak.

HAVADAKİ FÜZENİN GÖREVİ GÜNCELLENECEK



Taktik veri linki, ağ destekli harekatın yönetimini destekleyen, muharebe sahasındaki komuta kontrol, hava aracı, silah ve görev sistemleri gibi birçok birimler arasında gerçek zamanlı karşılıklı ses, görüntü, yazılı mesaj, durum bilgisi, dosya gibi verilerin aktarımını sağlayan kablosuz haberleşme sistemi olarak tanımlanıyor.

Kement Projesi ile geliştirilen taktik veri linki, öncelikli olarak yüzlerce kilometre ötedeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için kullanılan seyir füzelerinde yer alıyor. Füzenin fırlatılmasıyla hedefine ulaşması arasında geçen zamanda hedefin yer değiştirmesi ya da çevresine başka unsurların gelmesi gibi farklılıklar oluşabiliyor. Bu nedenle seyir füzelerinin atıldıktan sonra görev parametrelerinin güncellenmesi gerekiyor. Böylece hedef bölgesindeki değişimlere göre, füzenin görevinde değişiklikler yapılabiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor ya da görev iptal edilebiliyor. Tüm bu operasyonlar füze ve ilgili hava platformu üzerinde bulunan Kement terminalleri sayesinde gerçekleştiriliyor.

Proje ilk olarak seyir füzeleri ve hava platformları için gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, ağ destekli harekat için de önemli bir altyapı sağlıyor. Bu konseptle aynı veri linkini kullanan tüm unsurlar, eş zamanlı olarak aynı ağ üzerinden iletişim kurabiliyor. Örneğin, füze uçak tarafından ateşlendikten sonra, uçağın iletişim menzilinden çıksa dahi ağda yer alan başka bir kara, deniz ya da hava unsuru üzerinden kontrol edilmeye devam edilebiliyor. Böylece seyir füzeleri için çok yüksek menzillere ulaşmak mümkün olabiliyor. Ayrıca füze, hedefle ilgili bilgileri iletebiliyor, ağdaki tüm unsurlar da seyir füzesinin sağladığı bu bilgileri görebiliyor. Bunları mümkün kılan taktik veri linkleri hem seyir füzelerini ağ destekli birer silah haline getiriyor hem de farklı deniz, hava, kara platformlarına entegre edilerek tüm bu platformların birbiriyle konuşmasını sağlayıp ağ destekli harekatın iletişim katmanını oluşturuyor.

Kement Projesi'nin tamamlanmasından sonraki süreçlerde, geliştirilen taktik veri bağı terminalinin ihraç versiyonunun hazırlanarak, benzeri terminallere erişemeyen dost ve müttefik ülkelerde önemli ihracat potansiyeli yakalanması hedefleniyor.

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