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        Haberler Spor Diğer Milli kürekçiler Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak - Diğer Haberleri

        Milli kürekçiler Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

        Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılacak Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:37
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        Milli kürekçiler uluslararası turnuvada
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        Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Nisan tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek.

        İki gün sürecek yarışlarda; büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerindeki sporcular yer alacak.

        KADINLAR

        Melis Özbay - Kadınlar Tek Çifte (SWA1X)

        Ebru Akınal - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)

        Deniznur Serra Baykara - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)

        Simla Suay Alıncı – Irmak Fertuğ - Kadınlar İki Tek (SWA2-)

        GENÇ KADINLAR

        Damla Sungunapa - Genç Kadınlar Tek Çifte (JWA1X)

        Zeynep Acar / Nisan İpar - Genç Kadınlar İki Çifte (JWA2X)

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        YILDIZ KADINLAR

        Derin Kumuk / Alara Aleyna Tetik - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)

        Şevval Kaçmaz / Ece Arslan - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)

        ERKEKLER

        Cevdet Ege Mutlu-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)

        Aydın İnanç Şahin-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)

        Şefik Çakmak-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)

        Ahmet Ali Kabadayı-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)

        Halil Kaan Köroğlu-Enes Gök: Erkekler İki Çifte (SMA2X)

        Fatih Ünsal-Aydın İnanç Şahin: Erkekler İki Çifte (SMA2X)

        Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMA2-)

        Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMA2-)

        Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMA2-)

        Fatih Ünsal-Alper Şevket Eren: Erkekler İki Tek (SMA2-)

        ÜMİT MİLLİ ERKEKLER

        Giray Yazçayır-Erkekler Tek Çifte (SMB1X)

        Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMB2-)

        REKLAM

        Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMB2-)

        Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMB2-)

        GENÇ ERKEKLER

        Süleyman Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

        İbrahim Hakkı Canyiğit-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

        Muhammed Efe Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

        Kaan Efe Aktop-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

        Onur Sönmez-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

        İbrahim Hakkı Canyiğit-Onur Sönmez: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

        Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

        Berat Kopal-Muhammed Efe Yılmaz: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

        Yasin Şen-Eren Akbaş: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)

        Eymen Ervin Kay-Bilal Sarılar: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)

        Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Semi Yağız Al-Gökmen Sezer: Genç Erkekler Dört Çifte (JMA4X)

        YILDIZ ERKEKLER

        Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)

        Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)

        Bora Özçelik-Ali Kara: Yıldız Erkekler İki Tek (JMB2-)

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