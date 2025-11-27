Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ 2026 | Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?

        FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, play-off kura çekiminin ardından ilk rakibini öğrendi. Zürih'te gerçekleştirilen çekilişte Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Romanya olarak açıklandı. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele, ay-yıldızlıların Dünya Kupası hayalini gerçekleştirme yolunda belirleyici olacak. Futbolseverler ise "Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 01:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya Kupası için geri sayım sürerken A Milli Futbol Takımı’nın play-off eşleşmesi belli oldu. Heyecanla takip edilen Zürih’teki kura töreninde Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Kendi sahasında oynayacağı bu maç, millilerin Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek nitelikte. Kritik karşılaşmanın tarihi ve saati ise futbol gündeminin en çok merak edilen konuları arasında. Detaylar haberimizde...

        2

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

        3

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        4

        Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!