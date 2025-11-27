Milli maç tarihi: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?
FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, play-off kura çekiminin ardından ilk rakibini öğrendi. Zürih'te gerçekleştirilen çekilişte Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Romanya olarak açıklandı. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele, ay-yıldızlıların Dünya Kupası hayalini gerçekleştirme yolunda belirleyici olacak. Futbolseverler ise "Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk