Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
Milli maç için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı mağlup ederek play-off biletini cebine koymayı hedefliyor. Bizim Çocuklar, grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye - Gürcistan milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü (bu akşam) saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye - Gürcistan milli maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE EKRANI
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNÜYOR
Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.
Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.
Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)