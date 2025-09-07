Türkiye- İspanya maçı canlı izle kanalı ve saati: Türkiye- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılar, ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek elemelere 3 puanla başladı. Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi merak edilirken; milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç programı ile Türkiye- İspanya maçı canlı yayın kanalı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Mert Müldür, 41 ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Öte yandan 71. dakikada Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü ve milli takımımız 10 kişi kaldı. Bu kapsamda Türkiye- İspanya maçının yayın kanalı ve başlama saati araştırılmaya başlandı. İşte, Türkiye- İspanya canlı yayın kanalı...
TÜRKİYE- İSPANYA MAÇI CANLI İZLE KANALI
Milli maçı aşağıdaki link aracılığıyla TV8 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TÜRKİYE- İSPANYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Türkiye- İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü yani bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Türkiye- İspanya milli maçı, TV8 üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI 2025
7 Eylül saat 21:45: Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.