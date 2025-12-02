Türkiye - Romanya maçı yaklaşıyor! Milli maç ne zaman?
FIFA Dünya Kupası'na giden yolda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede milliler sahadan galibiyetle ayrılırsa, Dünya Kupası bileti için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak. Sporseverler ise Türkiye–Romanya maçının günü, saati ve yayın bilgilerine odaklanmış durumda. İşte detaylar...
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde hedefe bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Grubunu ikinci sırada bitirerek play-off’a kalan milliler, tek maçlık elemede Romanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya karşısında alınan 2-2’lik beraberlikle moral depolayan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda kader maçına hazırlanıyor. Taraftarlar ise merakla Türkiye–Romanya karşılaşmasının tarihini, saatini ve hangi stadyumda oynanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk