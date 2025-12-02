A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde hedefe bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Grubunu ikinci sırada bitirerek play-off’a kalan milliler, tek maçlık elemede Romanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya karşısında alınan 2-2’lik beraberlikle moral depolayan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda kader maçına hazırlanıyor. Taraftarlar ise merakla Türkiye–Romanya karşılaşmasının tarihini, saatini ve hangi stadyumda oynanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde...