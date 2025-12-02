Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç tarihi 2026: Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye - Romanya maçı yaklaşıyor! Milli maç ne zaman?

        FIFA Dünya Kupası'na giden yolda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede milliler sahadan galibiyetle ayrılırsa, Dünya Kupası bileti için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak. Sporseverler ise Türkiye–Romanya maçının günü, saati ve yayın bilgilerine odaklanmış durumda. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 23:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde hedefe bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkıyor. Grubunu ikinci sırada bitirerek play-off’a kalan milliler, tek maçlık elemede Romanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya karşısında alınan 2-2’lik beraberlikle moral depolayan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda kader maçına hazırlanıyor. Taraftarlar ise merakla Türkiye–Romanya karşılaşmasının tarihini, saatini ve hangi stadyumda oynanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

        3

        DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

        İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

        4

        Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

        Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"