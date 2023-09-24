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        Haberler Spor Motor Sporları Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 4. sırada tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:30
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        Bahattin Sofuoğlu 4. oldu!
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        Şampiyonanın 10. etabında haftanın son yarışı, MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Aruba.it ekibinin İtalyan sürücüsü Nicolo Bulega yarışı kazanırken, MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu 4. sırada yer aldı. Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise yarışı 17. sırada bitirdi.

        Öte yandan yarışın son turunda Fin pilot Niki Tuuli'nin dengesini kaybederek kötü bir şekilde düşmesi üzerine kırmızı bayraklar çekildi ve yarış noktalandı.

        Yarışı birinci sırada tamamlayan Bulega, pilotlar klasmanında 408 puanla zirvede yer almaya devam etti. Bu klasmanda Bahattin Sofuoğlu 159 puanla 5'inci, Can Öncü ise 65 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

        Sezonun 11. etabına, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Portekiz ev sahipliği yapacak.

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