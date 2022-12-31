Yeni yıl Milli Piyango özel çekilişi için nefesler tutuldu. 2023 yılbaşı özel çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekiliş sonuçlarının açıklanmasını beklerken "Milli Piyango 2023 çekilişinde son 4 rakam bilene ne kadar veriyor?" sorusu gündeme geldi. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'yi bulacağı bildirilirken, son 4 rakama verilecek ikramiye miktarı için gözler Milli Piyango İdaresi ile yapılacak çekilişe çevrildi. İşte merak edilenler...