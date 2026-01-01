Milli Piyango ikramiye ödeme noktaları 2026: Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?
Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi tahsilatı için araştırmalar hız kazandı. İkramiye kazanan talihliler ödemelerin nasıl ve nereden alınacağını sorgulamaya başladı. 25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemeleri bayilerden alınabiliyor. Online biletlerde ödemeler hesaplara direkt olarak yapılıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödeme noktaları...
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazanan numaraların açıklanmasının ardından ikramiye ödemeleri hemen başlar.
Çekilişin ardından noter huzurunda onaylanan kazanan bilet sahipleri, belirlenen noktalardan ikramiyelerini almaya başlayabilirler.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Kazanan bilet sahipleri, biletlerine çıkan ikramiyenin tutarına göre farklı noktalardan ödeme alabilirler.
www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.
Oyuncular Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlar üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
İkramiye kazanan oyuncular, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 iş günü içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.
BAYİLER ÜZERİNDEN VEYA TERMİNALDEN OYNANAN İKRAMİYE ÖDEMELERİ
Bayilerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise şu şekilde;
25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler
25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alabilirsiniz.
25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler
25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.
Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir. İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için geçerli olan belge biletin aslıdır; tek başına ikramiye bileti ibraz edilerek ikramiye ödemesi alınamaz.
500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler
500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi’nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir. 500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.